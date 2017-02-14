Тюменцам предлагают сдать лампочки и батарейки

В Тюмени бесплатно сдать на утилизацию отслужившие свое люминесцентные лампы и батарейки можно будет 16 и 17 февраля в Технопарке (Республики, 142) с 10 до 14 часов.
На площадке будут установлены экобоксы, позволяющие их безопасно и правильно собрать и транспортировать. Тюменцев просят учитывать, что на утилизацию принимаются только энергосберегающие люминесцентные лампочки.
Подробности акции можно узнать на сайте suenco.ru и по телефону: 8 800 700 86 72.
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