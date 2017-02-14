Тюменцам предлагают сдать лампочки и батарейки

В Тюмени бесплатно сдать на утилизацию отслужившие свое люминесцентные лампы и батарейки можно будет 16 и 17 февраля в Технопарке (Республики, 142) с 10 до 14 часов.

На площадке будут установлены экобоксы, позволяющие их безопасно и правильно собрать и транспортировать. Тюменцев просят учитывать, что на утилизацию принимаются только энергосберегающие люминесцентные лампочки.

Подробности акции можно узнать на сайте suenco.ru и по телефону: 8 800 700 86 72.