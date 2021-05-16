Тюменцам напоминают о правильной утилизации ртутных ламп

Специалисты напоминают тюменцам: отработанные лампы с содержанием ртути необходимо правильно утилизировать. Их нужно сдавать в специально отведенные места, адреса можно уточнить в УК, ТСЖ и по месту жительства.

В пресс-службе администрации Тюмени отметили, что управляющие компании обязаны заниматься обеспечением сбора отработанных ламп в многоквартирных домах. Еще один вариант без вреда для экологии утилизировать лампы - это пункты приема специализированных организаций, которые имеют лицензию по осуществлению деятельности и обезвреживанию, а также размещению отходов первого - четвертого классов опасности.

Напомним, люминесцентные лампы имеют широкое применение в освещении общественных зданий. Но не каждый горожанин имеет представление, что такие лампы содержат внутри ртуть и требуют особого обращения. Данные лампы при неверной утилизации очень пагубно влияют на окружающую среду, что может привести к необратимым нарушением в экосистемах, пишет "Тюменская область сегодня".