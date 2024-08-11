Тюменцам рассказали, куда сдать батарейки

В Тюменской области основную долю утилизации использованных батареек выполняет предприятие "НОВ-Экология". Ее деятельность направлена на сбор, транспортирование и обезвреживание отходов предприятий, но батарейки, градусники, лампы здесь также принимают у населения.

– Отходы I и II классов опасности, а также те, что несут в себе какую-либо полезность и пригодны для вторичного использования, не подлежат захоронению. Такая норма прописана в российском законодательстве, – объяснил исполнительный директор "НОВ-Экология" Антон Елютин.

С 2017 года был запущен проект "Гринбокс" на территории Тюмени и Тюменской области. В рамках инициативы были установлены специальные контейнеры, куда граждане могут положить батарейки, градусники и лампочки. Места сбора организуются на предприятиях, а также в местах, организованных управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН, СНТ, ОМСУ.

– Устанавливаем по запросу, – сообщил спикер. – Заключаем договор на обслуживание. Раз в неделю-месяц или по заявке приезжаем, забираем отходы, обрабатываем, чтобы ничего опасного в контейнерах не оставалось. И везем все, что жители насобирали, к себе на производственную площадку, где уже осуществляем сортировку и далее отправляем федеральному оператору, сообщает Тюменская область сегодня.