Как утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений, рассказали тюменцам

Тару из-под ядохимикатов и удобрений в течение 11 месяцев со дня использования пестицидов необходимо передать на утилизацию специализированной компании.

"Утилизация тары является важным вопросом в сфере обращения с опасными отходами, так как тара представляет не меньшую опасность, чем сами ядовитые вещества, - сообщили в "Россельхозцентре". - Ежегодно после обработки посевов пестицидами и агрохимикатами сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных угодий и участков ЛПХ накапливается огромное количество пустой тары и биг-бэгов из-под ядохимикатов и удобрений".

По вопросам проведения консультаций в области утилизации тары из-под пестицидов или подачи заявок на утилизацию тары обращайтесь в филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области или к специалистам в районных отделах филиала. Тел: 8 (3452) 50-75-85, 50-76-21, сообщает Тюменская линия.