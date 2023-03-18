Как утилизировать пищевые отходы, объяснили эксперты

09:13 18 марта 2023
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Как рассказали в пресс-службе кафедры жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета избавиться от пищевых остатков можно с помощью специальных устройств – диспоузеров.

"Диспоузер устанавливается прямо в раковине. Его наличие избавляет от необходимости вынимать из слива остатки пищи. Благодаря ему остатки пищи утилизируются, что снижает вероятность возникновения неприятного запаха в квартире", – отметили эксперты.

Необходимо учитывать протяженность горизонтального участка и диаметр канализационной трубы, в которую планируется подключение. Это поможет исключить риск засора, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: утилизация
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