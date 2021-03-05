Тюменские ученые придумали, как экологично утилизировать отходы нефтедобычи

Ученые Тюменского индустриального университета рассказали об инновационной разработке экологически безопасного способа обращения и утилизации буровых отходов. Проект успешно прошел испытания при содействии индустриального партнера вуза и находится на стадии коммерциализации.

Исследование посвящено разработке технологии утилизации отходов бурения, в основу которой положен физико-химический способ очистки отходов путем внесения природных экологически безопасных компонентов, ориентированных на улучшение физико-химических, водно-физических и механических свойств отходов, что обеспечит снижение техногенного воздействия на окружающую природную среду и экологический эффект.

"При бурении скважин образуются тысячи тонн буровых отходов на территориях ЯНАО, ХМАО-Югры и Уватского района Тюменской области. Этот процесс является неотъемлемой частью производственного цикла и подлежит строгому экологическому контролю на законодательном уровне, – отмечает руководитель проекта, профессор кафедры Техносферной безопасности Елена Гаевая. – Утилизация буровых отходов по нашей технологии проходит параллельно процессу бурения, занимает не более двух недель, что позволяет избежать длительного хранения отходов. Этот способ не требует ни обширной инфраструктуры, ни доставки оборудования в труднодоступные районы. Наш метод не только намного эффективнее и безопаснее зарубежных аналогов, но и на 10-15% дешевле. И, немаловажно, что технология, в отличие от существующих аналогов, рассчитана на эффективное применение при низких отрицательных температурах – до минус 30-35 ̊С".

Разработан макет установки, проект находится на стадии поиска заказчика.