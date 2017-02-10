В маршруты нескольких автобусов включат новые остановки

Новые остановки появятся в схеме движения тюменских автобусных маршрутов №№ 13, 50, 62 и 80. Изменения начнут действовать с 13 февраля.

В маршруте движения автобусов №13 и №62 появится остановка "ул. Советская" при движении в сторону ул. Водопроводной. Маршрут автобуса №50 при движении в сторону улицы Пермякова будет дополнен остановкой "V микрорайон". Маршрутки №80 будут высаживать и забирать пассажиров на остановке "ТЦ "Лента" в прямом и обратном направлении, сообщили в "Тюменьгортрансе".

Узнать расписание пассажиры могут на сайте tgt72.ru, по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.