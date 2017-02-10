В течение недели в Тюмени потеплеет

09:00 10 февраля 2017
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vostok.fm

По прогнозу виртуальных синоптиков, уже в эти выходные погода подарит тюменцам надежду на потепление. Сегодня, 10 февраля, температура воздуха днем составит около 21 градуса мороза, но к утру субботы еще похолодает до минус 29.

Выходные пройдут без осадков, максимальная температура воздуха в эти дни составит около 20 градусов ниже нуля. В понедельник выпадет снег, и тут же потеплеет до минус 15, а дальше – по нарастающей, и к следующим выходным, если верить синоптикам, температура воздуха днем в областной столице поднимется до минус 11 градусов.  

Теги: потепление , зима , прогноз погоды
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