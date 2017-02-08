На улице Камышинской закроют поворот

В Тюмени новая схема движения на улице Камышинской начнет действовать с марта.

Поворот налево будет запрещен с улицы Камышинской на улицу Смоленскую при движении в сторону улицы Крупской и при выезде со Смоленской на Камышинскую, сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры.

Такое решение приняли на территориальной комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы сделать этот участок менее опасным.