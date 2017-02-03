Маршрутка № 57 станет ходить иначе

В Тюмени с 11 февраля поменяется схема движения маршрутного такси №57. Кольцевой маршрут "1-й мкр. — Московский дворик" продлят до остановки "ТЭЦ-2".

От "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлении маршрутка будет следовать по улицам Боровской, Таллинской, проезду Монтажников, совершая посадку и высадку пассажиров на всех существующих остановочных пунктах.

Далее в направлении Московского тракта маршрутка будет следовать до кольцевого перекрестка Мельникайте — Широтная по улицам Широтной, Пермякова, Дмитрия Менделеева. Из схемы движения маршрута №57 исключаются остановки "ТЦ "Широтный"", "5-й мкр.", "ул. Н. Федорова", "пр. 9 Мая", "6-й мкр.". Вводятся остановки "ул. Е. Богдановича", "ул. Б. Опрокиднева", "Школа № 92", "ул. Д. Менделеева". С остановки "АЗС" маршрут будет прежним.

В направлении ТЭЦ-2 изменения в схеме затронут участок дороги от Червишевского тракта до улицы Мельникайте. Исключаются все остановочные пункты по улицам Молодежной и Чаплина. Маршрутка будет следовать по объездной дороге с остановками "м-н "Пышма"", "Школа № 69", "мкр. Южный", "ул. Федюнинского", "ул. Революции". После кольцевого перекрестка Мельникайте — Широтная маршрут не поменяется, сообщают в Тюменьгортрансе.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание также можно в справочной по телефону: 8-800-250-0722.