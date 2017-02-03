Горожан приглашают на романтическую экскурсию

Вечернюю экскурсию на двухэтажном автобусе "Любовь в городе Т…" организует 14 февраля Музейный комплекс им. И.Я. Словцов. Автобус отправляется в 20 часов от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

Посетители услышат яркие истории любви с начала основания первого сибирского города и до наших дней. Экскурсовод приоткроет завесу любовных и семейных тайн известных тюменцев - Машаровых, Колмогоровых, Бурковых, Дауделей, а также поведает интригующий рассказ о царской невесте, мистической истории четы Текутьевых, "беглых свадьбах" и венчальных обрядах.

Стоимость полуторачасовой экскурсии - 500 рублей с человека. Предварительная запись и справки по телефону 45-35-90, сообщает пресс-служба музея.