В Центре Андрея Кижеватова можно посетить исторические экскурсии

Больше узнать об истории Великой Отечественной войны помогут активисты первичного отделения "Единой России" № 250 на базе Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова в Тюмени.

Здесь располагается музей боевой славы "Память", посвященный героям Брестской крепости и подвигу ветерана Великой Отечественной войны Андрея Кижеватова. Гости экскурсии узнают, как Тюмень связана с Беларусью и Брестской крепостью и какую роль в этой истории сыграла тюменская пионервожатая Лилия Осипенко. Музей располагает подлинными экспонатами, привезенными из Брестской крепости воспитанниками клуба. Среди них - уникальное знамя 393 дивизии. Кроме того, здесь можно больше узнать о работе военно-патриотического поискового отряда "Кречет", который в этом году отмечает свое 25-летие.

В числе гостей на экскурсии уже побывали актив первичного отделения № 309 и исполнительный секретарь городской парторганизации, заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"Здесь же работает одна из десяти социальных гостиных нашего города. Вместе с коллегами пообщались с волонтерами, которые плетут маскировочные сети для зоны СВО, обсудили формы поддержки и возможности расширения мер помощи бойцам и их родным", - рассказал он.

Экскурсии проводят каждую среду с 11 до 12 и с 13 до 14 часов. Принимают группы до 20 человек, - сообщает Тюменская линия.

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