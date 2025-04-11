Соревнования по плаванию среди людей с ОВЗ провели в Тюмени

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В Тюмени состоялись областной чемпионат и первенство по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в них участвовали 80 спортсменов из 13 муниципалитетов: ветераны СВО, представители спортивных школ, клубов и специализированных интернатов.

Мероприятия прошли в многофункциональном спортивном центре "Олимпия". Участники попробовали свои силы в разных стилях плавания на дистанциях от 50 до 400 метров.

Особые результаты показала команда ветеранов СВО. В их копилке 10 медалей – из них 8 золотых.

Уже 20-23 мая в Тюмени состоится 30-я областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники смогут посоревноваться в следующих видах спорта: бег, эстафета, толкание ядра, настольный теннис, дартс, бочча, жим лежа, прыжки в длину и бадминтон. Для участия необходимо обратиться в филиалы "Всероссийского общества инвалидов" в своих муниципалитетах.