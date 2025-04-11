Водителей Тюмени предупредили о работе новых камер видеофиксации

14:10 10 апреля 2025
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4 апреля на участке автодороги между Червишевским и Московским трактами (3-й километр автодороги Обход Тюмени) установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, фиксирующие превышение скоростного режима в обоих направлениях движения. 

Камеры установлены из-за того, что участок является местом концентрации ДТП. В этом году здесь произошло 2 ДТП: наезд на препятствие и столкновение,   пострадали 2 человека.  В   2024 году произошло  4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

За 6 дней работы камеры выявлено более 30 тысяч фактов превышения скоростного режима - автомобилисты регулярно превышают здесь установленный в населенных пунктах порог разрешенной скорости – 60 км в час. Эти нарушения приводят к ДТП.

Теги: видеокамеры , ГИБДД Тюменской области
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