Водителей Тюмени предупредили о работе новых камер видеофиксации

4 апреля на участке автодороги между Червишевским и Московским трактами (3-й километр автодороги Обход Тюмени) установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, фиксирующие превышение скоростного режима в обоих направлениях движения.

Камеры установлены из-за того, что участок является местом концентрации ДТП. В этом году здесь произошло 2 ДТП: наезд на препятствие и столкновение, пострадали 2 человека. В 2024 году произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

За 6 дней работы камеры выявлено более 30 тысяч фактов превышения скоростного режима - автомобилисты регулярно превышают здесь установленный в населенных пунктах порог разрешенной скорости – 60 км в час. Эти нарушения приводят к ДТП.