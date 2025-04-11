Тюменская область трудоустроила первого участника проекта "Время героев"

Ветеран СВО, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен замдиректора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Ч первым рабочим днём его поздравил губернатор Александр Моор.

"Виктор – достойный офицер. Он награжден тремя орденами Мужества. Рад, что мне довелось стать его наставником в программе "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Общаясь с Виктором, убедился, что это талантливый, сильный, уверенный в себе человек. Такие люди, делом доказавшие свою преданность Отечеству, необходимы нашей управленческой команде", - прокомментировал назначение Моор.

В числе основных задач Квасова - организация помощи ветеранам СВО, вовлечение их в спорт, сотрудничество с общественными организациями и воспитание юных патриотов. Кроме этого, он является заместителем председателя Общественного совета нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".