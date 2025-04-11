Голливудский разбой в Тюмени: миллионы, резиновая маска, муляж пистолета, тайная камера в банке

В тюменскую полицию поступило тревожное сообщение от жителя областного центра. Он рассказал, что, выйдя из банка с шестью миллионами рублей, направлялся к своему автомобилю на улице Республики, когда на него напал неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вырвал у него рюкзак с деньгами и скрылся в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа быстро отреагировала и вскоре обнаружила рядом с местом преступления похищенный рюкзак, несколько купюр, муляж пистолета, а также резиновую и медицинскую маски, очки, светоотражающий жилет и куртку. В банке была найдена скрытая видеокамера, установленная подозреваемым для слежки за клиентами. Все найденные предметы отправлены на экспертизу.

Следователь УМВД по Тюмени возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения. Несмотря на хитрые меры конспирации, оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. В ходе обыска в его квартире и гараже были изъяты часть похищенных денег, мобильные телефоны, жесткие диски и множество камер — все это может стать важными уликами. Расследование продолжается, мероприятия проводились совместно с Росгвардией.