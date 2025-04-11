В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

11 апреля ночью небольшие осадки в виде дождя, в Уватском районе сильный дождь и мокрый снег, в отдельных районах гроза, ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура +2°..+7°, местами +7°..+12°.
Днем ожидаются мокрый снег и дождь, в отдельных районах гроза, ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура +6°..+11°, местами +13°..+18°, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.
При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности.
Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Управляя автомобилем, снизьте скорость.
В экстренных случаях необходимо звонить по единому телефону 112.
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