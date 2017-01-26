Горожанам расскажут о подвигах тюменцев в годы войны

Экскурсию на двухэтажном автобусе "Тюмень тыловая" организует Музейный комплекс им. И Я. Словцова с 23 по 26 февраля.

Участники узнают о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, когда все силы жителей города были брошены на помощь фронту. Также экскурсоводы расскажут о работе промышленных предприятий и формировании эвакогоспиталей, о площадях и скверах, музеях и улицах, которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге народа в это тяжелое для нашей страны время.

Автобус будет отправляться в 12:00 и 15:00 от Музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Стоимость билета: 2 этаж – 400 рублей, 1 этаж – 300 рублей. Льготникам и детям до 14 лет – скидка 50%. Обязательно предварительное бронирование по телефону: 8 (3452) 45-35-90, сообщает пресс-служба музея.