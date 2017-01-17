Тюменские школьники соревновались в знаниях татарского и французского языков

Более 60 школьников продемонстрировали владение французским и татарским языками на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. По мнению членов жюри, ребята блестяще говорили и показали хорошее знание грамматики.

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, победителем по французскому языку стала десятиклассница Арина Кокшарова из гимназии ТюмГУ. Лучшим знатоком татарского языка и литературы среди учеников 9 классов стала Оиша Хисамутдинова из Новоатьяловской школы. В группе десятиклассников первое место разделили Алина Исмагилова из Зареченcкой школы Вагайского района и Элина Хисамутдинова из Новоатьяловской школы. Среди выпускников 11 классов победителем стала Дарина Ниязова из Яровской школы им. Р.И. Алимбаева.

Победители регионального этапа представят Тюменскую область на заключительном этапе, который пройдет весной в Казани - для знатоков татарского языка и татарской литературы, в Ульяновске - для юных французов.