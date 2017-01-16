Тюменцев приглашают совершить крещенскую экскурсию на двухэтажном автобусе

Уникальную экскурсию на двухэтажном автобусе — "Тюмень: наши святыни" - организует 22 января музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Ее участники узнают много интересного об истории одного из главных христианских праздников – Крещение Господне.

Экскурсанты увидят Свято-Троицкий мужской монастырь, посетят Церковь Всех Святых, единственную в Сибири ротонду (круглая церковь), и Богородице-Рождественский Ильинский женский монастырь, рассказали в пресс-службе музейного комплекса.

Отправление автобуса от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) в 10:00 и 13:00. Стоимость билетов – 400 рублей для взрослых, 200 рублей – для пенсионеров и детей. Билеты можно приобрести в кассе музея "Городская Дума", предварительная запись по телефону: 45-35-90