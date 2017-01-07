В Заводоуковском районе планируют выращивать овец в промышленных масштабах

Развить новую сферу деятельности планируют в ближайшие два года. В настоящий момент приобретено 20 овец маточного поголовья эдильбаевской породы, идет подготовка специалистов по уходу за стадом. Уже готово будущее помещение для содержания тысячи голов овец, рассказал глава ООО "Дружба-Нива" Иван Шишканов.

На корм стаду хорошо подойдет некондиционный картофель, остающийся после уборки урожая. Уже запущена моечная линия картофеля мощностью 5 тонн в час. На "испытательном сроке" – затарочная линия семян зерновых. На начало декабря уже отгружено первые 500 т. семян.

Что касается подготовки к новому аграрному сезону, то уже закуплено 800 т. сложных минеральных удобрений и 1,5 тыс. т. селитры. Заключены договора на приобретение химических средств защиты. Идет текущий ремонт сельскохозяйственной техники. После отечественных тракторов настанет черед широкозахватных посевных комплексов и картофелесажалок. Приобретение новых технических агрегатов запланировано на январь-февраль 2017 года, пишет "Тюменская область сегодня".