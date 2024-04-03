На тюменских полях попробуют вырастить китайский картофель

Тюменские ученые проведут сортоиспытания картофеля китайской селекции, эксперимент состоится благодаря соглашению о научном сотрудничестве Государственного аграрного университета Северного Зауралья с агрономическим колледжем (факультетом) Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета провинции Шэньси.

"Документ был подписан в рамках семинара по растениеводству и развитию сельских районов, в котором приняли участие заведующая кафедрой земледелия, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валентина Рзаева и доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой биотехнологии и селекции в растениеводстве Анастасия Казак. Стороны договорились о проведении экологического сортоиспытания картофеля китайской селекции, устойчивого к фитофторозу, на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, а также экологическому испытанию яровой мягкой пшеницы", - сообщает департамент АПК ТО.

Северо-Западный университет является национальным государственным вузом под эгидой Министерства образования Китая, имеет в своей структуре 23 академических факультета.