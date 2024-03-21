Тюменские предприятия "Дамате" за 2023 год на 104 млн рублей увеличили отчисления в бюджет

Предприятия "Дамате" расположенные в Тюменской области, совокупно перечислили в бюджеты всех уровней 192 млн рублей страховых взносов, налогов и сборов, что на 104 млн рублей больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.

В 2022 году предприятия региона перечислили 87,7 млн рублей. Увеличение налоговых отчислений более чем в два раза обусловлено вводом в эксплуатацию нового племенного репродуктора индейки в Исетском районе.

В Тюменской области успешно функционирует один из самых современных молочных комплексов в Сибири, на базе которого реализованы уникальные для страны проекты в области генетики и племенного дела. В прошлом году на предприятии, расположенном в Голышмановском районе, было произведено 59 тысяч тонн молока-сырья. В Исетском районе запущен и успешно функционирует крупнейший в стране племенной репродуктор индейки второго порядка. Он рассчитан на производство до 12 млн инкубационных яиц в год.

Помимо Тюменской области, предприятия компании расположены в Пензенской и Тюменской областях, Северо-Кавказском федеральном округе, подразделения и офисы компании находятся в Ленинградской и Московской областях. Совокупно компания перечислила во всех регионах присутствия 4,4 млрд рублей страховых взносов, налогов и сборов, что на 30,4% выше уровня предыдущего года.