Тюменские ученые создали более 110 сортов сельхозкультур

15:18 21 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Более 110 сортов сельскохозяйственных культур создали тюменские ученые исследовательского института, свыше 40 включены в Госреестр, сообщает информцентр правительства ТО.

Цифры озвучены на научно-практической конференции "Селекция отечественных сельскохозяйственных культур. Регенерация почвы", которая проходит в рамках XII агропромышленной выставки Тюмень Агро — 2024 "Техника, Технологии, Инновации, Наука".

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции должна составить в России не менее 75%.

Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК Владимир Чейметов:

Тюменские ученые уже много лет ведут селекцию по таким культурам, как пшеница, ячмень, овес, горох, картофель и многим другим. Выход на 75-процентное самообеспечение по семенам — это колоссальный объем и отличные перспективы для развития отечественной селекции и семеноводства.

 

 

 

 

 

Теги: АПК , Владимир Чейметов , наука , семена
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024