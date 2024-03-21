Тюменские ученые создали более 110 сортов сельхозкультур

Более 110 сортов сельскохозяйственных культур создали тюменские ученые исследовательского института, свыше 40 включены в Госреестр, сообщает информцентр правительства ТО.

Цифры озвучены на научно-практической конференции "Селекция отечественных сельскохозяйственных культур. Регенерация почвы", которая проходит в рамках XII агропромышленной выставки Тюмень Агро — 2024 "Техника, Технологии, Инновации, Наука".

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции должна составить в России не менее 75%.

Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента АПК Владимир Чейметов: