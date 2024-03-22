На агровыставке определили лучшего инженерно-технического работника тюменского АПК

17:05 22 марта 2024
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Лучший инженерно-технический работник АПК Тюменской области - Анатолий Ячменев, главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Юргинского района, сообщает департамент АПК ТО.

Ячменев стал победителем олимпиады, которая прошла накануне в рамках XII агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2024 "Техника, Технологии, Инновации, Наука". 

Второе место занял главный инженер ООО "Техно-Центр" Андрей Белоусов, на втором — преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Алексей Лазарев, третий результат — у  инженера ООО "Тюменское подворье" Сергея Фролова из Юргинского района.

Всего в соревновании приняли участвовали 50 работников инженерных служб агропромышленных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, инженерных служб районных органов агропромышленного комплекса, сервисных предприятий, предприятий переработки, Гостехнадзора, учебных заведений аграрного профиля Тюменской области.

Теги: АПК
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