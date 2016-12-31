Маленьким жителям Бердюжья покажут "Снежную королеву"

13:16 31 декабря 2016
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lh3.googleusercontent.com
| Фото: lh3.googleusercontent.com

Новогоднюю сказку "Снежная королева" покажут юным жителям села Бердюжье. Главные роли в истории Г.Х.Андерсена о дружбе и любви исполнят не только артисты районного Дома культуры, но и  школьники из самодеятельного театрального коллектива. Постановка порадует  яркими декорациями, уникальными костюмами, световыми и видео спецэффектами, завораживающей музыкой.

Интересную праздничную программу - утренник у елки и спектакль "Снежная королева" увидят и ребята из малообеспеченных, многодетных семей, семей "группы риска". На новогодний праздник в гости к детям придут сказочные герои: Баба Яга, Домовой Кузя, Снегурочка, Кощей Бессмертный, Новый год и, конечно же, Дед Мороз. Вместе с детворой они  примут участие в конкурсах, играх и даже станут участниками спасения новогодних подарков от козней Бабы Яги. 

Все ребята получат новогодние подарки от Деда Мороза и хорошее настроение, сообщает областной департамент культуры.

Теги: спектакль , досуг , сказка , театры , дети
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