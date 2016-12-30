В рождественскую ночь в Тюмени пустят автобусы от Знаменского собора

15:20 30 декабря 2016
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Фото: vk.com/znamenckiy

Добраться домой после рождественской службы, которая пройдет в Знаменском соборе в ночь с 6 на 7 января, тюменцы смогут на городском транспорте. От него пустят четыре автобуса вместимостью от ста пассажиров, которые будут следовать в сторону Автобазы № 100, Антипино, а/п Плеханово и улицы Дмитрия Менделеева. Проезд в них будет бесплатным, сообщается в группе "Тюмень — наш дом" "Вконтакте".

Схемы рейсов: 

Теги: общественный транспорт , Рождество , служба
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