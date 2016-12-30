Тюменские школьники погостили в "Русской избе"

16:59 30 декабря 2016
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blog.talanto.net
| Фото: blog.talanto.net

Школьники и родители лингво-эстетической гимназии № 83 Тюмени встретились со студентами тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.  

Гости побывали в музейном комплексе колледжа, ознакомились с экспонатами в комнатах Трудовой и Боевой славы. В комнате "Русская изба" ребята прикоснулись к предметам деревенского быта, а в музейной комнате "Блиндаж" посмотрели фильм о работе тыла в годы Великой Отечественной войны.

Особенно ребятам запомнились встречи с мастером производственного обучения Александром Сорокиным в лаборатории управления подвижным составом, а также с  преподавателем профессионального цикла Мариной Полякушиной в кабинете управления движением. Учащиеся попробовали себя в роли специалистов железнодорожного транспорта, пишет "КП-Тюмень".

Теги: образование , школьники
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