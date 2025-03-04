Автобус сбил школьника в Тюмени

Автобус 22-го маршрута на улице Газовиков, 61 сбил 13-летнего школьника, по предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Мальчик травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили пресс-службы ГАИ и облпрокуратуры.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru