Автобус сбил школьника в Тюмени

Автобус 22-го маршрута на улице Газовиков, 61 сбил 13-летнего школьника, по предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчик травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили пресс-службы ГАИ и облпрокуратуры.