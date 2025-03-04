Автобус сбил школьника в Тюмени

15:40 04 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Автобус 22-го маршрута на улице Газовиков, 61 сбил 13-летнего школьника, по предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчик  травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили пресс-службы ГАИ и облпрокуратуры.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , прокуратура , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025