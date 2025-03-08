Ялуторовские медики пригласили в гости школьников

Ялуторовские школьники побывали в местной областной больнице №23, где познакомились с работой медицинского персонала. Это стало возможным в рамках программы "Медицинский класс".

Школьники посетили различные кабинеты, где смогли увидеть медицинское оборудование и узнать, для чего и как его применяют.

Одним из самых интересных моментов экскурсии стало участие школьников в рентгенографическом и ультразвуковом обследовании. Этот опыт позволил ребятам на практике понять, как проводятся медицинские обследования и какие данные можно получить с помощью современного оборудования.

Такие мероприятия играют важную роль в образовательном процессе, помогая учащимся лучше понять специфику работы в медицинской сфере. Проект "Медицинский класс" направлен на то, чтобы школьники могли осознанно выбрать будущую профессию и подготовиться к ней.

Старшеклассники уже второй раз посещают учреждение. Проект "Медицинские классы" начался в 2024 году, за это время в больнице прошли две экскурсии, в которых участвовало более 20 школьников, - сообщила Дарья Морозова, пресс-секретарь ОБ №23 (г. Ялуторовск).