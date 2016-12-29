Юных тюменцев наградили по итогам конкурса снежных скульптур

12:45 29 декабря 2016
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Фото: Тюмень — наш дом

Итоги конкурса снежных скульптур "Снежная сказка" подвели в управе Калининского административного округа. Фигуры, созданные юными тюменцами в Комсомольском сквере, получились яркими и красочными.

Выбрать победителей было очень сложно, поэтому жюри присудило по два первых, вторых и третьих места. Остальные команды получили поощрительные призы.

Победу разделили  команды гимназии № 1 и школы № 34; второе место у гимназии № 49 и школы № 38, третьими стали ученики 26-й и 30-й школ. Поощрительными призами организаторы наградили ДЮЦ "Старт", гимназию №83, школы №№ 69 и 22.

После церемонии награждения все участники конкурса были приглашены на праздничное чаепитие, сообщили в управе Калининского округа

Теги: Новый Год , школьники , конкурс
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