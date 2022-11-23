В Тобольске завершилось расследование дела о гибели ребенка в детсаду

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В Тобольске завершено расследование уголовного дела о гибели в детском саду двухлетней девочки, в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей обвиняется 31-летняя воспитатель.

По версии следствия, 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детсада воспитатель не обеспечила должного внимания за детьми, в связи с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке.

"Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского сада 1991 г.р. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК ТО.