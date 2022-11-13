Семь человек пострадали в ночном ДТП в центре Тюмени

13:26 13 ноября 2022
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"Хундай Солярис" и "Инфинити" столкнулись во втором часу ночи на перекрестке улиц Орджоникидзе и Хохрякова из-за нарушения правил очередности проезда 33-летним водителем "Инфинити", сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В результате ДТП 28-летняя женщина-водитель "Хундай" и  пассажиры автомобиля: трое мужчин 1990, 1996 годов рождения и две женщины 1997, 1998 годов рождения получили различные травмы. Также пострадала ехавшая в "Инфинити" пассажир 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: ДТП
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