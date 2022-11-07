Жительница Тюменской области за пьяную езду лишилась свободы и автомобиля

Омутинский районный суд за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде приговорил 36-летнюю жительницу села Ситниково к четырем месяцам колонии-поселения и конфисковал ее автомобиль в доход государства.

"Судом установлено, что обвиняемая, будучи осужденной в декабре 2021 года по ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение, в ночь на 30 июля 2022 года в состоянии опьянения вновь управляла автомобилем DAEWOO Matiz. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении и на 2 года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль DAEWOO Matiz конфискован в доход государства", - сообщает облпрокуратура.