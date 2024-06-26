Житель Курганской области врезался в тополь в Тюмени при попытке скрыться от ДПС

14:04 26 июня 2024
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Пьяный автомобилист из поселка Мишкино Курганской области после ссоры с родственниками в Тюмени поехал куда глаза глядят, оказавшись в поле зрения автоинспекторов, попытался от них угнать. 

Ночью на улице Широтной инспекторы полка ДПС обратили внимание на "Ладу", которая стояла за патрульным авто на светофоре, но не тронулась с места, когда загорелся зеленый сигнал. Полицейские по громкоговорящей установке сказали водителю принять влево и остановиться. Эффект оказался противоположным: "Лада" рванула с места. На улице Широтной водитель два раза проехал перекрестки на красный сигнал. На улице Чаплина на затяжном повороте водитель не справился с управлением "Лады", она въехала в тополь, потом авто отбросило на газон, водитель вылетел из машины.

К счастью никто не пострадал, а сам водитель отделался швом на голове. Но не от штрафов -  полицейские составили на водителя 4 административных материала: за пьяное вождение, красные светофоры, за то, что попытался уехать, и за то, что с собой не было водительского удостоверения. При этом сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что водитель был вежлив, сказал, что испугался, извинился.

Теги: ДТП , Курган , пьяный водитель
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