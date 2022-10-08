Смог в Тюмени образовался от природных пожаров Свердловской области

Смог над Тюменью образовался от природных пожаров Свердловской области, юго-западный ветер приносит запах гари в город из Тугулымского района, поясняет информационный центр правительства ТО.
"Это подтверждается данными космического мониторинга, а также авиационного мониторинга пожарной опасности, который при соответствующем классе пожарной опасности проводится в регионе ежедневно", - отмечается в сообщении.
На территории нашего региона обстановка стабильная, но случаи лесных и ландшафтных пожаров за последние две недели участились. Так, по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 8 октября в регионе пять локализованных лесных пожаров, за прошедшие сутки зафиксировано два новых и один ликвидирован на площади 2 га.
"В Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. Лесопожарные формирования Тюменской авиабазы оперативно реагируют на все лесные пожары, возникающие в нашем регионе", - подчеркивают в информцентре.
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