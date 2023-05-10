Смог и сниженная видимость наблюдается на трассах в Тюменской области

Фото противопожарной службы ТО, https://t.me/ppsto72

В Тюмени и на федеральных трассах Тюменской области 10 мая ухудшена видимость из-за нависшего смога от пожаров. Автоинспекторы советуют водителям выбирать скорость с учетом видимости, особенно за городом.

"Наряды полка ДПС несут службу на дорогах Тюменского района, на пожароопасных участках, оказывая содействие водителям и проезду спецавтотранспорта в случае необходимости", - сообщила руководитель пресс-службы ГИБДД ТО Анжела Борисова.