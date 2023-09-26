Запах гари в Тюмени установился от свердловских пожаров

Источник запаха гари в некоторых районах Тюмени – природные пожары в Свердловской области,в нашем регионе нет действующих лесных и ландшафтных пожаров, сообщили в департаменте лесного комплекса и департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, информируют в павительстве ТО.

По данным Рослехоза, наибольшее количество лесных пожаров в РФ действует в двух субъектах - Свердловской области и Забайкальском крае. В Свердловской области тушат 17 возгораний на 218 га, из них локализовано 8 на 105 га, за сутки ликвидировано 3 на 108 га. Регион справляется своими силами – 208 человек уже работает на месте возгораний. В случае ухудшения ситуации в субъект будут направлены лесные пожарные из Тюменской области и резерв Авиалесоохраны из Марий Эл.