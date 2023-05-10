Смог в Тюмени образовался из-за свердловских пожаров

Основная причина смога в Тюмени – природные пожары на территории Свердловской области, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. Например, один из пожаров действует в Нижне-Тавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", - пояснил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в областной столице оказывают влияние 4 лесных пожара, действующих в Тюменском районе. Ситуацию там удалось стабилизировать.