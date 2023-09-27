В атмосферном воздухе Тюмени выявили повышенную концентрацию вредных веществ

В Тюмени от свердловских пожаров наблдается задымление, запах гари, взятые сегодня пробы воздуха показали незначительное превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота.

В пробах атмосферного воздуха проверили содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, формальдегида, углерода (сажи), бенз(а)пирена.

"В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида - 1,25 ПДКм.р. (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3). По остальным контролируемым веществам по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявлено. Результаты предоставлены ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"", - сообщил региональное управление Роспотребнадзора.

Для оценки комбинированного действия произведен расчет отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами.