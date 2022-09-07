Тюменскую пенсионерку будут судить за убийство "невестки"

67-летняя жительница села Успенка обвиняется в убийстве 55-летней сожительницы сына, трагически завершившаяся ссора между пьяными женщинами произошла в июле этого года.

"По версии следствия, 22 июля днем в частном доме, расположенном в селе Успенка Тюменского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемой и сожительницей ее сына 1967 г.р. произошел конфликт на бытовой почве. В результате произошедшей ссоры злоумышленница схватила нож и нанесла им один удар в спину потерпевшей. От полученного ранения последняя скончалась на месте", - сообщает СУСК по Тюменской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.