Житель тобольского Заболотья расстрелял своих гостей из соседнего села

Житель деревни Иземеть в Тобольском районе застрелил двух и ранил еще одного человека, гостивших у него в доме 23 августа. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте, сообщает СУСК по Тюменской области.

По версии следствия, 23 августа 2022 года в вечернее время трое жителей д. Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю д. Иземеть, где в одном из домов по улице Речной начали употреблять спиртные напитки. В какой-то момент между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате преступных действий мужчина 1980 г.р. с огнестрельным ранением на вертолете был госпитализирован в медицинское учреждение города Тобольска, мужчина 1988 г.р. и мужчина 1991 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.