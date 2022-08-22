На окружной дороге Тюмени в районе Плеханово затруднено движение из-за ДТП

На окружной дороге Тюмени в районе Плеханово затруднено движение: спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием трех машин, одна из которых загорелась.

"По предварительным данным, автомобиль "Киа" въехал в бетононасос "Дэу", после этого "Киа" отбросило на "Исудзу" и "Киа" загорелся. На месте ДТП работает бригада Скорой помощи, врачи пытаются спасти жизнь пассажиру "Киа", получившему тяжелые повреждения, у водителя "Киа" травма ноги. Обстоятельства выясняются", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.