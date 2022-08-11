В воздухе Тюмени обнаружено превышение вредных веществ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" 10 августа исследовал 25 проб атмосферного воздуха в Тюмени и Тобольске, где второй день подряд наблюдается задымление.

В Тюмени 10 августа в 1 точке превышение предельно допустимого количества вредных веществ составило по углерода оксиду - 1,12, по мелкодисперсным частицам РМ - 2,5-2,25, по частицам РМ10 - 1,16 по серы диоксиду - 1,46, по углероду (саже) - 1,3. В Тобольске превышение содержания вредных веществ не установлено.

При наличии задымления территорий населенных пунктов рекомендовано для пожилых людей, беременных женщин, подростков, младенцев, пациентов с сердечно-легочными проблемами в анамнезе и других восприимчивых групп населения:

- по возможности минимизировать время пребывания на улице;

- при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;

- плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани;

- увлажнять воздух в помещении простым способом - необходимо намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;

- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;

- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу;

- контактные линзы в "дымную" погоду лучше не носить, т. к. можно ухудшить состояние глаз;

- принимать душ;

- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

- отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;

- по возможности организовать орошение придомовой территории;

- не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами и балконами.

В случае ухудшения состояния здоровья необходимо обращаться за помощью в медицинские организации.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.