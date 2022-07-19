Суд Тюмени приговорил к условному сроку инспектора пожнадзора по делу о пожаре в пансионате для престарелых

В Тюменском районном суде оглашён приговор старшему госинспектору пожарного надзора Тюменской области, обвиняемому в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, условно, сроком на 3 года, с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности государственной службы 2 года.

9 января 2021 года в нелегальном доме престарелых в пос. Боровом погибли 7 человек, хозяйке пансионата Ольге Вильямсон приговор оглашён 1 8 июля. По версии обвинения, инспектор знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей.

С 2019 по 2021 годы он не предпринял никаких мер для того, чтобы устранить допущенные владельцем пансионата нарушения требований пожарной безопасности, что явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.

Подсудимый вину не признал, приговор в законную силу не вступил, отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы ТО.