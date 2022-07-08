В Тюмени из окна выпал малолетний ребенок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна, сообщает СУСК по Тюменской области.

7 июля в Тюмени около 8 часов из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мальчик был один в комнате и самостоятельно открыл окно в тот момент, когда мама спала. Предположительно, мальчик забрался на кровать, а затем подоконник, после чего выпал из окна вместе с москитной сеткой.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.