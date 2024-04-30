Как уберечь ребёнка от падения из окна

Специалист по защите прав напомнила простые правила, которые позволят избежать выпадений из окон.

– С наступлением теплого периода тема безопасности нахождения детей в квартирах становится актуальной как никогда, – считает заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илона Осипова. – В преддверии летнего времени мы стараемся напомнить родителям правила безопасности и призвать более внимательно относиться к собственным детям и, в первую очередь, никогда не оставлять их без присмотра.

Специалист по защите прав детей посоветовала родителям не доверять присмотр за малышами старшим детям и людям пожилого возраста, которые могут не досмотреть за маленькими детьми. Чтобы избежать трагедии, необходимо сделать безопасными свою квартиру или дом, причем, независимо от этажа. По оценке эксперта, падение с любой высоты для малыша может обернуться трагедией, поэтому так важно соблюдать элементарные правила для обеспечения безопасности маленьких детей.

Чтобы маленькие дети не подвергали себя риску, родителям нужно заранее позаботиться и отодвинуть от подоконников всю мебель – кресла или табуреты. На окнах необходимо использовать блокираторы. Если они отсутствуют, необходимо их установить, чтобы сделать окна безопасными и не создающими угрозу жизни своего ребенка.

С наступлением весенне-летнего периода специалисты по защите прав детей проводят профилактические мероприятия и различные акции разъяснительного характера. Для более широкого охвата сотрудники администрации города привлекают к этой работе волонтеров. Во время общения с родителями участники акции проводят опросы среди горожан и спрашивают, какие меры безопасности в своей квартире приняли родители, и раздают листовки с информацией о том, как обезопасить детей, сообщает Тюменская область сегодня.