Победителей чемпионата ползунков в Тюмени наградили наборами местной молочной продукции

Фото Сергея Пономарева, предоставлены организаторами Чемпионата

XII Чемпионат ползунков состоялся в Тюмени 21 апреля, в нем приняли участие малыши в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Партнером мероприятие уже традиционно выступила компания "Золотые луга", предоставив вкусные и полезные призы для маленьких спортсменов.

Необычные соревнования пользуются популярностью среди тюменских семей. По условиям чемпионата, участникам требуется ползком преодолеть дистанцию в 10 метров. Стиль ползания – любой, главное сделать это ребенку самому. Взрослые могут лишь подбодрить своих малышей. Способов для этого придумано немало: детей завлекают едой, игрушками, воздушными шариками и даже совсем необычными предметами: например, смесителем.

"Родителям, порой, очень сложно сдерживаться и не подталкивать, не подтягивать малыша. Особенно когда остается несколько сантиметров до финиша. Эмоции и азарт в этот момент у всей семьи самые настоящие, несмотря на юный возраст участников", - поделилась впечатлениями организатор чемпионата, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Самой маленькой участницей чемпионата ползунков стала Алиса Олиевская, ей на момент турнира было всего 6 месяцев и 13 дней. А Рада Зубарева отпраздновала забегом на дорожке свой первый день рождения.

По итогам забегов победителями чемпионата в трех возрастных категориях стали: Полина Мясникова (10 месяцев), Борис Толстов (1 год 1 месяц) и Роман Заикин (1 год 10 месяцев). Роман стал самым быстрым: он преодолел расстояние всего за 15 секунд. Победители и призеры получили свои первые медали, кубки и подарки от проекта "Создавая будущее" и партнеров.

От компании "Золотые луга" девять призеров получили вкусные подарки – наборы молочной и кисломолочной продукции. Продукты торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!" имеют натуральный состав, изготавливаются без консервантов, химических добавок и искусственных красителей, а потому их включают в рацион даже самых маленьких деток.

"На семейном мероприятии мы также проводили дегустацию нашей продукции. Все желающие могли попробовать питьевые йогурты из десертной коллекции, ряженку и ацидофилин с сахаром. Мы получили множество восторженных отзывов и признаний в любви к нашим продуктам! Позитив и радость дарила ростовая кукла в костюме гигантской бутылки молока. Необычный персонаж привлекал и детей, и взрослых, а юные участники получали в подарок воздушные шарики", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Без подарков не остались и остальные спортсмены, они получили на память о чемпионате грамоты и игрушки.