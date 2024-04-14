Врач дала советы, когда обращаться к педиатру

Врач-педиатр городской поликлиники №6 Марина Жаркова рассказала, как часто ребенку следует посещать педиатра и узких специалистов. Видеоинтервью можно посмотреть в сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области", сообщает КП-Тюмень.

Специалист поделилась, что включает в себя детская диспансеризация и почему ребенку важно проходить профилактический осмотр. Также Марина Жаркова рассказала, в каких случаях стоит вызывать скорую медицинскую и неотложную помощь, посоветовала, что делать, если ребенок боится врачей и как воспитать в нем бережное отношение к своему здоровью.

— Мы хотим напомнить тюменцам и их детям о том, как важно уделять должное внимание профилактике: следить за состоянием здоровья и регулярно посещать врачей с самого раннего возраста, — рассказала руководитель онлайн-проекта Киберпатруль Тюменской области София Картавых.