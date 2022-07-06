Тюменец продал несуществующий телефон жителю Карелии

Предприимчивый 34-летний тюменец "продал" через интернет телефон, а вырученные обманным путем деньги потратил на погашение долгов и на личные нужды.

Не дождавшись своего гаджета, житель Сегежского района Карелии обратился в полицию. Он рассказал, что некоторое время назад нашел в сети объявление о продаже спутникового телефона стоимостью 76 000 рублей. Он созвонился с представителем организации, расположенной в Тюмени, обсудил с ним детали сделки и, договорившись о доставке, перевел деньги в счёт оплаты товара. Продавец свои обязательства в установленный срок не выполнил.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия, для поиска лже-предпринимателя в Тюмень были направлены сотрудники уголовного розыска из Сегежского района. Подозреваемый был найден, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По его словам, он ранее действительно занимался бизнесом и оказывал услуги по продаже и установке различного оборудования. Затем он стал испытывать финансовые трудности и приостановил деятельность фирмы. Чтобы найти средства на проживание, мужчина разместил объявление в интернете, которое быстро нашло отклик. Оформлять заказ телефона у поставщика он намеренно не стал, вырученные обманным путем деньги потратил на погашение долгов, а также на личные нужды.

Ему предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба потерпевшему. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.